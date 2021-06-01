"Yeni anayasa çalışması 128 madde üzerinde olacak" Başkan Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. "Yeni Anayasa çalışmaları: 128 madde üzerinde çalışıyoruz" diyen Başkan Erdoğan,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa çalışmalarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Beye de takdim edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım..."