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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi | (MSB), bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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