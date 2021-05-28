ABD'den Türkiye düşmanları YPG-PKK için skandal talep

ÇİN'E VURGU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda federal hükümetin çabalarına destek verilmesinin yanı sıra bütçe talebi belgesinde en dikkat çekici konulardan biri de "yaklaşan bir tehdit olarak" Çin'e karşı askeri yatırım yapılması oldu.

Çin'in çok hızlı adımlarla stratejik ve konvansiyonel gücünü geliştirdiğine vurgu yapılan belgede, Pekin'in bu yatırımlarının ABD'nin bölgedeki kabiliyetlerinin zayıf kalmasına yol açacağına işaret edildi.

Çin ile mücadele kapsamında bütçede Pasifik Caydırıcılık Fonu için 5,1 milyar dolar talep edildi.