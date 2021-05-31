Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta perşembe günü düzenlenen operasyonla 13 kişiyi Zonguldak'ta, 1 kişiyi ise Kars'ta yakalayıp, gözaltına aldı.

Aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarının da bulunduğu 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 13 kişi Zonguldak'ta, 1 kişi ise Kars'ta adliyeye sevk edildi.