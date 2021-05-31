Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede
Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dayanışmayı artırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelip, çeşitli eylemlerde bulundukları iddia edildi.
GÜNDEM DHA
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları iddia edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta perşembe günü düzenlenen operasyonla 13 kişiyi Zonguldak'ta, 1 kişiyi ise Kars'ta yakalayıp, gözaltına aldı.
Aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarının da bulunduğu 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 13 kişi Zonguldak'ta, 1 kişi ise Kars'ta adliyeye sevk edildi.
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