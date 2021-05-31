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Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede

'ta, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dayanışmayı artırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelip, çeşitli eylemlerde bulundukları iddia edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 14 kişi adliyede

'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları iddia edilen kişiler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta perşembe günü düzenlenen operasyonla 13 kişiyi 'ta, 1 kişiyi ise 'ta yakalayıp, gözaltına aldı.

Aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarının da bulunduğu 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 13 kişi Zonguldak'ta, 1 kişi ise Kars'ta adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin dayanışmayı artırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelip, çeşitli eylemlerde bulundukları iddia edildi.

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