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FETÖ'cü Nihat Keskin'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı MİT 4 senede çözdü! Nazif Karaman o dosyaları tek tek açıkladı!

 Sabah Gazetesi Haber Müdürü ile Gündem programında yaptığı sunumda 'nün Jandarma Marmara Bölge Müdürü 'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartın içindeki bilgilere ilişkin detayları paylaştı. 'in tam 4 yılda çözebildiği o kartın içinde neler vardı? İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Haber Müdürü 'nün Jandarma Marmara Bölge Müdürü 'in evine yapılan polis baskını esnasında Keskin'in operasyon anında çöp kutusuna attığı flaş bellek ile SD kartın ele geçirildiğini ifade etti.

MİT 4 YILDA ÇÖZDÜ

Karaman, bu bellek ve kartta şifre üzerine şifre konulduğunu ve her denemede dosyalardan bazılarının otomatik olarak silindiğini ifade etti. 'in bu olayı tam 4 yılda çözebildiğini söyleyen Karaman, 50 GB'lık diskte 4000 FETÖ mensubu Jandarma personelinin bilgilerinin çıktığını da belirtti.

"KUTSAL HOCA PAYI"

Bu bellekte bulunan isimlerden çok sayıda itirafçının çıktığını söyleyen Karaman, FETÖ'nün topladığı himmetlerden "Kutsal Hoca payı" ayrıldığını söyledi.

MİT TIRLARINI DURDURANLARI MAAŞA BAĞLADILAR

Karaman MİT tırlarını durduran Jandarma personellerinin kesilen maaşlarının örgüt tarafından bağlanan maaşla telafi edilmeye çalışıldığı saptandığını da belirtti.

KANAAT NOTU VERİLMİŞ

Bellekte Jandarma'daki örgüt üyelerinin fotoğraf, aile ve soy, göre safahat, iletişim, adli kayıt, eğitim ve kurs bilgilerine de rastlandığını söyleyen Karaman, personeller hakkında yazılan kanaat notlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

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