MİT 4 YILDA ÇÖZDÜ

Karaman, bu bellek ve kartta şifre üzerine şifre konulduğunu ve her denemede dosyalardan bazılarının otomatik olarak silindiğini ifade etti. MİT'in bu olayı tam 4 yılda çözebildiğini söyleyen Karaman, 50 GB'lık diskte 4000 FETÖ mensubu Jandarma personelinin bilgilerinin çıktığını da belirtti.