Son dakika: İstanbul’da suya yüzde 50 zam yolda! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi... CHP’li İBB Yönetim İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne yüzde 50’ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı. İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
İSKİ Genel Kurulu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. İSKİ'nin Genel Kurulu'na zam teklifi getireceği öğrenildi. İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak. Yüzde 25 de gizli zam yapılması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Mayıs toplantısının son oturumu gerçekleşecek. Dakikalar sonra gerçekleşecek olan bu toplantıda İstanbulluları üzecek şok bir zam teklifi söz konusu.
GİZLİ ZAM
İSKİ'nin bir zam teklifiyle gelmesi bekleniyor. İlk teklifinin suya yüzde 25 oranında zam yapılması var ama sadece bu da değil aynı zamanda vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam da söz konusu. İSKİ'nin getireceği bu zam değerlendiriliyor.
İSTANBULLULAR ADINA VERECEĞİMİZ KARAR KONUSUNDA SIZ NE DIYORSUNUZ?"
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi'ne %50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" diye sordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB'den beklenen açıklama: 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlıyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
- Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Pazar günü kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu yasakları...
- 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Son gelişmeler...
- Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?
- DGS başvuru son gün: 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Başvuru nasıl yapılır?
- Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...
- Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Mersin Anamur'da korkutan deprem! 31 Mayıs Pazartesi son depremler (AFAD, Kandilli Rasathanesi)
- Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
- Bugün toplantı var mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...
- 12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...