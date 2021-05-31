Son dakika: İstanbul’da suya yüzde 50 zam yolda! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

GİZLİ ZAM

İSKİ'nin bir zam teklifiyle gelmesi bekleniyor. İlk teklifinin suya yüzde 25 oranında zam yapılması var ama sadece bu da değil aynı zamanda vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam da söz konusu. İSKİ'nin getireceği bu zam değerlendiriliyor.

İSTANBULLULAR ADINA VERECEĞİMİZ KARAR KONUSUNDA SIZ NE DIYORSUNUZ?"



Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi'ne %50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" diye sordu.