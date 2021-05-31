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Son dakika: İstanbul’da suya yüzde 50 zam yolda! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... CHP’li İBB Yönetim ’ne yüzde 50’ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı.  tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte 'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor. Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: İstanbul’da suya yüzde 50 zam yolda! Detayları A Haber canlı yayınında anlattı

, Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 'nin Genel Kurulu'na zam teklifi getireceği öğrenildi. İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak. Yüzde 25 de gizli zam yapılması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Mayıs toplantısının son oturumu gerçekleşecek. Dakikalar sonra gerçekleşecek olan bu toplantıda İstanbulluları üzecek şok bir zam teklifi söz konusu.

GİZLİ ZAM

İSKİ'nin bir zam teklifiyle gelmesi bekleniyor. İlk teklifinin suya yüzde 25 oranında zam yapılması var ama sadece bu da değil aynı zamanda vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam da söz konusu. İSKİ'nin getireceği bu zam değerlendiriliyor.

İSTANBULLULAR ADINA VERECEĞİMİZ KARAR KONUSUNDA SIZ NE DIYORSUNUZ?"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi'ne %50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" diye sordu.

İstanbul’da suya yüzde 50 zam yolda! İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 50 ZAM YOLDA!

İstanbul'da suya yüzde 50 zam yolda! İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 50 ZAM YOLDA!

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