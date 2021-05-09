İçişleri Bakanlığından son dakika "Sedat Peker" açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir." denildi.

"SEDAT PEKER HAKKINDA SUÇA YÖNELİK FAALİYETLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Öte yandan Bakanlık, "Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür." bilgisini paylaştı.