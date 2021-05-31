31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Paşinyan'dan tarihi SİHA itirafı! Rus savunma sistemleri param parça edildi

Paşinyan'dan tarihi SİHA itirafı! Rus savunma sistemleri param parça edildi

Azerbaycan'ın 'dan topraklarını kurtardığı Karabağ savaşında sahne alan SİHA'lar dünyanın dilinden düşmüyor. Son olarak Ermenistan Başbakanı  SİHA'ların gücüne değindi. Paşinyan yaptığı açıklamada sistemlerinin parçalandığını dünyaya duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Paşinyan'dan tarihi SİHA itirafı! Rus savunma sistemleri param parça edildi

Rus İskender füzelerinin işe yaramaz olduğunu söyleyince küplere bindi ve ardından sözlerini geri aldı. Son itirafında döktüğü inciler ise yenilir yutulur değil, 500 liralık kartı çalan bir subay.

44 gün süren savaşında üretimi 'ları tarafından sahadan silinen sistemlerine ilişkin inanılmaz bir itiraf geldi.

27 Eylül'de başlayan savaşı tarihi bir hezimetle kapatan Başbakanı , türbülansa giren ülkesinde haftalarca protestoların hedefi oldu.

İstifaya davet edilen Paşinyan'a karşı ordu da birçok kez muhtıra yayınladı, erken seçimin ilan edilmesiyle Ermenistan 20 Haziran tarihinde sandıktan çıkacak sonuca kilitlendi.

BİR İTİRAF DAHA

Halihazırda seçimler öncesi başbakan vekili sıfatıyla ülkeyi yöneten Nikol Paşinyan, bir kez daha Rus silahlarını hedef alan açıklamalar yaptı ve kendisini 'hain'likle suçlayan muhalefete ateş püskürdü:

"Savaş sırasında S-300 füze savunma sisteminin üzerindeki kartı, içerisinde bulunan 30-40 bin dramlık (Yaklaşık 500 TL, 57 dolar) altın için çıkaran insanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Bunu yapan bir subay."

Ateşkesin imzalandığı 10 Kasım 2020 tarihinden bu yana suların durulmadığı Ermenistan'da, seçimlere üç hafta kala beklendiği gibi Dağlık Karabağ hezimeti bir numaralı gündem.

, 'larının imha ettiği Rus yapımı hava savunma sistemlerinin yeni görüntülerini yayınladı. Bayraktar TB2'ler yalnızca S-300'lere karşı değil Rus üretimi Pantsir'lere karşı da ve 'de üstünlük gösterdi.

İSKENDER FÜZELERİ İMHA EDİLDİ

Ermenistan, Azerbaycan'ın zafere ulaşmasına günler kala Rus yapımı İskender füzelerini ateşledi. Savaşın dönüm noktası olan Şuşa muharebesinde fırlatılan 500 kilometre menzilli İskender füzeleri, sistemleri tarafından imha edildi.

Kaybedilen savaşın yol açtığı tsunami içerisinde eski Ermenistan Cumhurbaşkanı 'ın bir mülakatta sarf ettiği sözler ve Paşinyan'ın buna verdiği yanıt, Rus yapımı İskender füzelerinin savaştaki rolüyle ilgili tartışma başlattı.

Sarkisyan, Ermenistan'ın çatışmaların başlangıcında neden İskender füzesi kullanmadığı sorusunu ortaya attı. Füzelerin 'işe yaramaz' olduklarını belirten Paşinyan ise, "Ben de kendisine (Sarkisyan'a) şu soruyu sormak isterim: İskender füzeleri neden patlamadı? Ya da mesela neden yalnızca yüzde 10'u infilak etti" dedi.

Paşinyan bu sözleriyle aslında Dağlık Karabağ çatışmaları sırasında İskender füzelerinin kullanıldığı iddialarını teyit eden ilk üst düzey siyasi yetkili oldu. Paşinyan'ın bu sözleri, beklendiği gibi Rusya'nın küplere binmesine yol açtı.

AZERBAYCAN FÜZE PARÇALARINI GÖSTERDİ

Ermenistan'da bunlar olurken Bakü yönetimi Nisan ayında Şuşa çevresinde bulunan İskender füzelerine ait parçaları dünya ile paylaştı. İnfilak etmiş füzeye ait kalıntılar, birbirinden 780 metre uzaklıkta iki ayrı yerdeydi. Yapılan incelemelerde, 9M723 seri numaralı füzelerin tam kapasite patlamamış olabileceği belirlendi.

Rus basını, yaklaşık bir ay sonra İskender-M füzelerine ait kalıntıların aniden ortadan kaybolduğunu ileri sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın medyaya konuşan bir uzman, füzelerin yok olmasında Türkiye ve İsrail'in devreye girmiş olabileceğini savundu.

Envanterinde ağırlıklı olarak Rus yapımı silahların bulunduğu Ermenistan, 2016 yılında tamamlanan İskender-E serisinin de ilk alıcısı olmuştu. Füzeler ilk kez Eylül 2016'da Erivan'daki bir geçit töreninde görüntülenmişti.

Yenilgi anlaşmasıyla işgal altında tuttuğu toprakların büyük bölümünü Azerbaycan'a geri veren Ermenistan, 10 Kasım'daki ateşkes anlaşmasından bu yana olaysız bir gün geçirmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA