Paşinyan'dan tarihi SİHA itirafı! Rus savunma sistemleri param parça edildi

Sarkisyan, Ermenistan'ın çatışmaların başlangıcında neden İskender füzesi kullanmadığı sorusunu ortaya attı. Füzelerin 'işe yaramaz' olduklarını belirten Paşinyan ise, "Ben de kendisine (Sarkisyan'a) şu soruyu sormak isterim: İskender füzeleri neden patlamadı? Ya da mesela neden yalnızca yüzde 10'u infilak etti" dedi.