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Son dakika: FETÖ'nün PKK oyunu deşifre oldu!

Son dakika haberine göre; 'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanma iddianamesinde hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan FETÖ'nün Personeli ve mütevelli heyeti sohbet sorumlusu N.K.'nın para toplamak için terör örgütlerini kullandığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Son dakika: FETÖ'nün PKK oyunu deşifre oldu!

'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan FETÖ'nün Personeli ve mütevelli heyeti sohbet sorumlusu N.K.'nın para toplamak için terör örgütlerini kullandığı belirlendi. N.K.'nın, sohbete katılan örgüt üyelerinden "Terör örgütü ile mücadele edeceğiz" diyerek para topladığı bilgisine ulaşıldı.

SABAH'ın ulaştığı dava dosyasında N.K.'nın PKK ile mücadelenin yanı sıra toplanan paraları elebaşı 'in istediğini söylediği kaydedildi.

İddianamede N.K. hakkında beyanda bulunan şüpheli F.K, "Bir toplantıda Muhsin bize 'PKK yeniden yapılanıyormuş, bunlara karşı cemaat olarak bizim yaptığımız bir şeyler var, bunun için sizden para talep edeceğiz' dedi. Bir daha para isterlerse gitmeyeceğim diye kendi kendime söz verdim" dedi.

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