Son dakika: FETÖ'nün PKK oyunu deşifre oldu!

İddianamede N.K. hakkında beyanda bulunan şüpheli F.K, "Bir toplantıda Muhsin bize 'PKK yeniden yapılanıyormuş, bunlara karşı cemaat olarak bizim yaptığımız bir şeyler var, bunun için sizden para talep edeceğiz' dedi. Bir daha para isterlerse gitmeyeceğim diye kendi kendime söz verdim" dedi.

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