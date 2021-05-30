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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı , Başkan 'ın katılımıyla açılan 'ni ziyaret etti. Bakan Soylu cami çıkışında çevredekilerle fotoğraf çektirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılan 'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı ziyaret etti. Cami çıkışında Soylu'nun etrafını saranlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan 'ın katılımıyla cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor.

Dün akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ni ziyaret etti. Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi.

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