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80 darbesinden 2 gün önce izin almıştı! Dedemin hayalini Başkan Erdoğan gerçekleştirdi

1980 askeri darbesinden iki gün önce dönemin başbakanı 'den arkadaşlarıyla hazırladıkları projesinin onayını alan 'nun hayali gerçek oldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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80 darbesinden 2 gün önce izin almıştı! Dedemin hayalini Başkan Erdoğan gerçekleştirdi

1980 askeri darbesinden iki gün önce dönemin başbakanı 'den arkadaşlarıyla hazırladıkları projesinin onayını alan 'nın kurucusu 'nun hayali, askeri darbe ile rafa kalkmıştı.

İshakoğlu'nun torunu İshakol Boya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Sözer, dedesinin hayalinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek "Dedem Hacı Süleyman İshakoğlu'nun çok uğraşıp ulaşamadığı şeyin olmasına biz çok sevindik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür ki Sayın Erdoğan kapıyı açtı ve ilk namaz kılındı, asırlık mücadele sona erdi" dedi.

Sözer, dedesinin Taksim Camii yapılması çabalarını şöyle anlattı:

O dönem kurulan Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlığına Süleyman İshakoğlu ve yardımcılığına seçildi.

Dernek yöneticileri meşakkatli bir süreç sonrası projeyi hazırladı ve maketini 'de dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel'e sundu.

Proje ve maket için o gün onay alınmasına rağmen iki gün sonra meydana gelen askeri darbe her şeyin önüne set çekti. Yine de pes etmediler. Merhum 'a ve 'e ulaşıp projenin devamını arz ettiler ancak konjonktür gereği sonuca ulaşamadılar.

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