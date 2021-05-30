80 darbesinden 2 gün önce izin almıştı! Dedemin hayalini Başkan Erdoğan gerçekleştirdi

Proje ve maket için o gün onay alınmasına rağmen iki gün sonra meydana gelen askeri darbe her şeyin önüne set çekti. Yine de pes etmediler. Merhum Turgut Özal'a ve Kenan Evren'e ulaşıp projenin devamını arz ettiler ancak konjonktür gereği sonuca ulaşamadılar.

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