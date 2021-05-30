İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: 6 eser bir arada! Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." ifadesine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a kazandırdığı bazı eserlere yer verdi.
6 ESER BİR ARADA
Fahrettin Altun'un paylaştığı fotoğrafta; Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Marmaray, Taksim Camii ve Taksim Alt Geçidi yer aldı.
"HİZMET VE ESER SİYASETİ NEDİR ANLATMAYA YETİYOR"
Altun paylaşımında, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." cümlelerine yer verdi.
"HİÇ DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"
Fahrettin Altun, "Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam." dedi.
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