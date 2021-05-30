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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: 6 eser bir arada! Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın 'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." ifadesine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: 6 eser bir arada! Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, Başkan 'ın 'a kazandırdığı bazı eserlere yer verdi.

6 ESER BİR ARADA

Fahrettin Altun'un paylaştığı fotoğrafta; , , , , ve yer aldı.

"HİZMET VE ESER SİYASETİ NEDİR ANLATMAYA YETİYOR"

Altun paylaşımında, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." cümlelerine yer verdi.

"HİÇ DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Fahrettin Altun, "Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam." dedi.

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