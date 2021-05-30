İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: 6 eser bir arada! Tek bir kare hizmet siyaseti nedir anlatmaya yetiyor

"HİZMET VE ESER SİYASETİ NEDİR ANLATMAYA YETİYOR"

Altun paylaşımında, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor." cümlelerine yer verdi.

"HİÇ DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Fahrettin Altun, "Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam." dedi.



