Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine taziye mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı-Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

ŞEHİT EŞİNİN HAYKIRIŞI YÜREK DAĞLAMIŞTI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sürdürülen Eren-15 Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Şehidin eşi Pınar Keleş'in "Ne olur gitme, gidersen geri gelmeyeceksin. İn arabadan, ne olur in" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.