Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı. Bakan Koca, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.
Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:
"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."
İş hayatımızın normalleşmesi için #kollarısıvıyoruz pic.twitter.com/lmMr7HKK97— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2021