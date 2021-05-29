Son dakika: Türkiye'den Müslümanları fişleyen Avusturya'ya tepki!
Filistinli halka bombalar yağdıran ve aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit eden katil İsrail'in bayrağının Başbakanlık binasına asıldığı Avusturya, yeni bir skandala imza attı. 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından Avusturya'da yaşayan Müslümanlar fişlendi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Başkan Erdoğan'a yönelik de hadsiz sözler söylendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç de duruma çok sert tepki gösterdi.
Filistinli halka bombalar yağdıran ve aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit eden katil İsrail'in bayrağının Başbakanlık binasına asıldığı Avusturya, yeni bir skandala imza attı. 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından Avusturya'da yaşayan Müslümanlar fişlendi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Başkan Erdoğan'a yönelik de hadsiz sözler söylendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç de duruma çok sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.
Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada Avusturya Entegrasyon Bakanı Raab'ın açıklamaları hakkında şöyle dedi:
"GERÇEKLERDEN UZAK VE KABUL EDİLEMEZ"
"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya'daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana'daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez.
"SORUMLULUK SAHİBİ BİR SİYASET YAPMASI ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir. Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır.
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