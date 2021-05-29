Son dakika: Türkiye'den Müslümanları fişleyen Avusturya'ya tepki!

Filistinli halka bombalar yağdıran ve aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit eden katil İsrail'in bayrağının Başbakanlık binasına asıldığı Avusturya, yeni bir skandala imza attı. 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından Avusturya'da yaşayan Müslümanlar fişlendi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Başkan Erdoğan'a yönelik de hadsiz sözler söylendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç de duruma çok sert tepki gösterdi.