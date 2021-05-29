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Son dakika: Türkiye'den Müslümanları fişleyen Avusturya'ya tepki!

Filistinli halka bombalar yağdıran ve aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit eden katil İsrail'in bayrağının Başbakanlık binasına asıldığı , yeni bir skandala imza attı. '' tarafından Avusturya'da yaşayan Müslümanlar fişlendi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Başkan Erdoğan'a yönelik de hadsiz sözler söylendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi  de duruma çok sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika: Türkiye'den Müslümanları fişleyen Avusturya'ya tepki!

Filistinli halka bombalar yağdıran ve aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişiyi şehit eden katil İsrail'in bayrağının Başbakanlık binasına asıldığı , yeni bir skandala imza attı. 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından Avusturya'da yaşayan Müslümanlar fişlendi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Başkan Erdoğan'a yönelik de hadsiz sözler söylendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi de duruma çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, Bakanı 'ın basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada 'ın açıklamaları hakkında şöyle dedi:

"GERÇEKLERDEN UZAK VE KABUL EDİLEMEZ"
"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab'ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, '' tarafından hazırlanan ve Avusturya'daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve 'daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez.

"SORUMLULUK SAHİBİ BİR SİYASET YAPMASI ÖNEM TAŞIMAKTADIR"
Asıl bu yabancı düşmanı, ırkçı ve karşıtı politikalar toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemektedir. Avusturya'nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır.

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