Son dakika | Fransız Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Karadeniz'e açılmıştı. Karadeniz'den dönüş yapan Fransız savaş gemisi, saat 19.00 sularında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçen geminin güvertesinde asker olduğu görüldü.



Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sahil güvenlik botları da eşlik etti.

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