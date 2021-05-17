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Dışişleri Bakanlığından Avusturya İçişleri Bakanının Başkan Erdoğan ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " İçişleri Bakanının, ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Dışişleri Bakanlığından Avusturya İçişleri Bakanının Başkan Erdoğan ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı beyanlar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

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Tanju Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye- Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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