PKK’dan Fırat Kalkanı bölgesinde maket uçaklı saldırı girişimi! Amaçları ne? Perde arkasında ne var?
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK’nın maket uçakla saldırı girişimi engellendi. Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Peki PKK neden maket uçaklarla saldırıyor? Gelişmeleri A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak değerlendirdi.
Kerim Ulak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Terör örgütünün Irak, Suriye ve yurt içinde almış olduğu darbeler örgütü çıldırtmış durumda. Maket uçaklı saldırı ilk olarak Kuzey Irak'ta Metina bölgesinde yaşanmıştı.
Saldırının perde arkasına bakacak olursak Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı General McKenzie, Suriye'de bir ziyaret yaptı.
McKenzie burada PKK terör örgütü üyeleri ve terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler ABD'nin bölgedeki üslerinde yapıldı. Burada İngiliz askeri yetkililer de vardı. Bu görüşmeden hemen sonra bu saldırı yaşandı.
Ferhat Abdi Şahin PYD'nin Suriye sorumlusu. Amerika'nın Murat Karayılan'ın yerine düşündüğü bir isim ve bu isimle şu anda dirsek teması yapılıyor.
Bu uçaklar nerede uçuruldu? Suriye'de bir virüs var burası Münbiç. Terör örgütünün boşaltması gereken noktalarda biri burası ve Tel Rıfat var.
Bu işin içerisinde Avrupa var, ABD var, İngiltere var ve aslında maket uçaklar konusunda İngiltere ve Kanada isimleri öne çıkıyorlar.
Bu maket uçaklar ordu seviyesinde kullanılan uçaklardır ve başka yerde bulamazsınız.
Bu maket uçakların içerisindeki çipler çok önemli. Biz de bunlara karşı dronesavarlar kullanıyoruz. TSK'nın yerli ve milli silahları bu maket uçakları yok ediyor. Bu uçakların üzerine 6 tane havan mühimmatı yerleştirilebiliyor.
Terör örgütü bitme noktasına gelmiştir. Terör örgütüne lojistik destek yok, eleman sağlayamıyorlar ve firarlar artmış durumda.
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