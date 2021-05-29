Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?

"1 HAZİRAN'DA 50 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZIN AŞILANMASINA BAŞLANACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından YouTube kanalı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu ile aşı programı ve salgının seyri ile ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımıza vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür ederim. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz" dedi.

Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağını ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedeflediklerini dile getiren Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" diye konuştu.