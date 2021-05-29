Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
Türkiye'de mayıs ayının son hafta kısıtlaması devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yurt genelinde sakinlik yaşanırken, gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarih merak ediliyor. Peki, Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
Kabine Toplantısı tarihi için bekleyiş sona erdi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Yeni normalleşme sürecine geçiş için detayları merak eden vatandaşlar "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Normalleşme takvimi gündemdeki yerini korurken Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Peki, Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadele, yerli aşı ve normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor.
"NORMALLEŞME İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Kamu spotunda "Hayatımızın yeninden normalleşmesi için aşıyla kovid-19'u aşıyoruz." sözlerine yer verildi.
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında yayınladığı videoya "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." notunu düştü.
'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM'
Videoda ise "Eski normallerimize yeniden dönmek için kollarımızı sıvıyoruz. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir. Tedbirler ve aşıyla kovid-19'u aşıyoruz." sözlerine yer verildi.
"1 HAZİRAN'DA 50 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZIN AŞILANMASINA BAŞLANACAK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından YouTube kanalı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu ile aşı programı ve salgının seyri ile ilgili değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımıza vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür ederim. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz" dedi.
Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağını ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedeflediklerini dile getiren Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" diye konuştu.
'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAKLAŞIK 5 MİLYON DOZ AŞI ÜLKEMİZE ULAŞACAK'
Daha sonra aşı programıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, şunları söyledi
"Salgının en can yakıcı olduğu günlerde ülkemiz tüm aşı adaylarını titizlikle inceleyerek Faz 3 çalışmalarının ülkemizde de yürütülmesi için gayret göstermiştir. Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı tedarikinde son iki ayda bir yavaşlama olsa da bunun haziran ayı ile birlikte hızlanacağını belirtmiştik. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı en kısa sürede temin eden bir program yürüttük. Çok yakında önemli bir miktar daha aşı ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerin devamı için karşılıklı büyük gayretler gösterdik. Aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça aşı çeşitliliğini ve yeni teknolojilerle üretilmiş aşıları da ülkemizde kullanıma almaya devam ediyoruz. İlk geliştirilen Covid-19 aşısı olan Biontech aşısını da ülkemizde de yürütülen Faz 3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmeler ile birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum."
'270 MİLYON DOZ AŞIYI İMZA ALTINA ALDIK'
Sputnik V aşısını temin etmek için de geliştirildiği günden beri devrede olduklarını kaydeden Bakan Koca, şöyle dedi
"50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destekler için de Rus makamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk. Ayrıca yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Tüm dünyada çok sıkı koşullarda aşı temini ile ilgili büyük zorluklar yaşanırken ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş bulunuyoruz. Aşı tedariki yavaşladığında sizi ne kadar açık bilgilendirmişsek bugün de bu güzel haberleri aynı açıklıkta takdirlerinize sunuyorum. Mevcut gelişmeler ve normalleşme ile ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir."
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