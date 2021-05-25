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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi!

Son dakika haberi... Bölgesine maket uçakla saldırı girişimi engellendi. Maket uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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