Deniz salyası ABD basınında: Marmara ölüyor! Çevre profesöründen kritik uyarı geldi

Küresel ısınma, aşırı avlanma ve kirliliğin artmasıyla Marmara kıyılarını son birkaç aydır örten ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, uluslararası basının gündemine taşındı. ABD'li The Washington Post tarafından yapılan haberde balıkçıların aylardır balık yakalayamadığı ve deniz salyasının su yüzeyinin 30 metre altına ulaşarak binlerce balık, mercan ve salyangozun ölümüne neden olduğu ifade edildi. Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını ifade etti, ancak son yıllardaki görülme sıklığındaki artışın endişe verici olduğu konusunda uyararak harekete geçme çağrısı yaptı. Öte yandan Çevre profesörü Mustafa Öztürk, "Marmara 'ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum' diye haber veriyor deniz salyaları ve yosunlarla. Herkes hemen çözüm üretsin" diyerek uyarıda bulundu.