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Deniz salyası ABD basınında: Marmara ölüyor! Çevre profesöründen kritik uyarı geldi

Küresel ısınma, aşırı avlanma ve kirliliğin artmasıyla Marmara kıyılarını son birkaç aydır örten ve halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, uluslararası basının gündemine taşındı. ABD'li The Washington Post tarafından yapılan haberde balıkçıların aylardır balık yakalayamadığı ve deniz salyasının su yüzeyinin 30 metre altına ulaşarak binlerce balık, mercan ve salyangozun ölümüne neden olduğu ifade edildi. Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını ifade etti, ancak son yıllardaki görülme sıklığındaki artışın endişe verici olduğu konusunda uyararak harekete geçme çağrısı yaptı. Öte yandan Çevre profesörü Mustafa Öztürk, "Marmara 'ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum' diye haber veriyor deniz salyaları ve yosunlarla. Herkes hemen çözüm üretsin" diyerek uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 11:13
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Deniz salyası ABD basınında: Marmara ölüyor! Çevre profesöründen kritik uyarı geldi

The Washington Post'un haberine göre Marmara Denizi'ndeki balıkçılar aylardır bir sorunla karşılaşıyor: Balık tutamıyorlar.

Bunun nedeni ise halk dilinde "deniz salyası" olarak bilinen kalın, yapışkan bir maddenin su yüzeyinde yüzerek ağlarını tıkaması ve iç denizde bulunan balıkların gerçekten yenmek için güvenli olup olmayacağı konusunda şüpheler uyandırması…

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Deniz salyası ABD basınında: Marmara ölüyor! Çevre profesöründen kritik uyarı geldi

ARTAN SICAKLIKLAR DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR

Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını, ancak küresel ısınmanın neden olduğu artan su sıcaklıklarının durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Bu durumda ise, çevre kirliliği,tarımsal ve işlenmemiş kanalizasyon akışı da dahil olmak üzere birçok insan faaliyetiyle ilgili faktörün etkisi bulunuyor.

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Deniz salyası ABD basınında: Marmara ölüyor! Çevre profesöründen kritik uyarı geldi

Daha önce çok sayıda Türk haber kuruluşu ve İngiliz The Guardian gazetesinin de bildirdiği gibi, Karadeniz ve Ege Denizi arasında yer alan Marmara Denizi'ndeki yüksek seviyelerde nitrojen ve fosfor, "deniz salyası" salgılayan fitoplankton popülasyonlarında bir patlamaya yol açıyor.

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Deniz salyası ABD basınında: Marmara ölüyor! Çevre profesöründen kritik uyarı geldi

Bununla birlikte müsilajın kendisinin mutlaka zararlı olması gerekmiyor, ancak toksik mikroorganizmalara ve E. coli gibi tehlikeli bakterilere ev sahipliği barındıracak bir ortam oluşturduğundan endişe yaratıyor. Ayrıca, suyun yüzeyini kaplayan bir katman oluşturduğunda, deniz altında oksijen seviyelerini düşürüleceğinden toplu balık ölümlerine neden olabileceği belirtiliyor.

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Deniz salyası ABD basınında: Marmara ölüyor! Çevre profesöründen kritik uyarı geldi

BİNLERCE BALIK ÖLÜ BULUNDU

Bununla birlikte, geçen Nisan ayında deniz biyologları, deniz salyasının, Marmara Denizi'ninin yaklaşık 30 metre altındaki mercanları örttüğünü keşfetti ve o zamandan beri bazı sahil kasabalarında binlerce balık ölü bulundu.