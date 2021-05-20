İstanbul'da deniz salyası şoku! Menekşe Deresi de...

"BALIKÇILAR EKMEK PARASI KAZANAMAZ HALE GELDİ"

Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, "Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle.