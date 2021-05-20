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İstanbul'da deniz salyası şoku! Menekşe Deresi de...

İstanbulluları korkutan deniz salyası Marmara Denizi'nde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı renge büründü. Çevre halkı deredeki renk değişikliği ve kötü kokudan şikayetçi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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İstanbul'da deniz salyası şoku! Menekşe Deresi de...

'deki 'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü.

Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

"BALIKÇILAR EKMEK PARASI KAZANAMAZ HALE GELDİ"

Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, "Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle.

Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar.

Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı.

Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef" diye konuştu.

Deniz salyası İstanbul'a yapışıp kaldı! DENİZ SALYASI İSTANBUL'A YAPIŞIP KALDI!
Deniz salyası İstanbul'a yapışıp kaldı! DENİZ SALYASI İSTANBUL'A YAPIŞIP KALDI!

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