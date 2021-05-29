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Son dakika: İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin manzarası mest etti! İlk ziyaretçileri gazeteciler oldu

Son dakika haberine göre 'un sembol yapılarından biri olan bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Çamlıca Kulesi, açılış törenini takip eden basın mensuplarına tanıtıldı. Kulenin manzarası ise görenleri mest etti. İşte o kareler...

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika: İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin manzarası mest etti! İlk ziyaretçileri gazeteciler oldu
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, Başkan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun da katıldığı törenle açıldı.

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle 'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılışı takip eden basın mensuplarına gezdirildi.

Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor. Kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor.

Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.

Tarihi yarımada, , , 'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.

Ziyaretçilerin bilet alarak gezebileceği kule, tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilerek yapılmıştı.

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