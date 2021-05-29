Son dakika: İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin manzarası mest etti! İlk ziyaretçileri gazeteciler oldu
Son dakika haberine göre İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Çamlıca Kulesi bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Çamlıca Kulesi, açılış törenini takip eden basın mensuplarına tanıtıldı. Kulenin manzarası ise görenleri mest etti. İşte o kareler...
Çamlıca Kulesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.
369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılışı takip eden basın mensuplarına gezdirildi.
Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor. Kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor.
Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.
Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.
Ziyaretçilerin bilet alarak gezebileceği kule, tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilerek yapılmıştı.
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