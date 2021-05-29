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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Şuşa" projesiyle ilgili flaş açıklama: Azerbaycan...

MHP Genel Başkanı , ordusu tarafından kurtarılan 'da yapmayı planladıkları okulla ilgili olarak, "Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Şuşa projesiyle ilgili flaş açıklama: Azerbaycan...

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla zaferinin ardından 'ınn düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan 'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının girişimiyle 9 derslikli bir okul yapmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda projelerini hazırladıklarını ve kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yapmayı hedeflediğimiz okula 'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum 'nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştık.

Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır.

Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir."







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