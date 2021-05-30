Ağrı'da acı haber! Bir Jandarma personeli şehit oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı:"Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz."
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir jandarma personeli şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde teröristlerce yaşanan çatışma sonucunda bir jandarma personeli ağır yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin Kars doğumlu Uzman Çavuş Hüseyin Keleş olduğu bilgisi edinildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
- Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
- Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
- Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
- A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
- Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
- Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
- AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...