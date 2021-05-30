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Ağrı'da acı haber! Bir Jandarma personeli şehit oldu

tarafından yapılan açıklamada "-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen  Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada  bir kahraman jandarma personelimiz  ağır yaralanmış, helikopter ile Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Ağrı'da acı haber! Bir Jandarma personeli şehit oldu

:"-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz."

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir jandarma personeli şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde teröristlerce yaşanan çatışma sonucunda bir jandarma personeli ağır yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin Kars doğumlu Uzman Çavuş Hüseyin Keleş olduğu bilgisi edinildi.

İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Bir jandarma personeli şehit oldu İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ACI HABERİ DUYURDU: BİR JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

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