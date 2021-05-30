Ağrı'da acı haber! Bir Jandarma personeli şehit oldu

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde teröristlerce yaşanan çatışma sonucunda bir jandarma personeli ağır yaralandı. Helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan jandarma personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin Kars doğumlu Uzman Çavuş Hüseyin Keleş olduğu bilgisi edinildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN