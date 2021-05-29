Esnafın gözü 1 Haziran tarihinde! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?
Yeni normalleşme koşullarının açıklanacağı 1 Haziran'a sayılı günler kalmasına rağmen koşullarla ilgili süreç hala belirsizliğini koruyor. Yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayan esnaflar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeyi bekliyor. Peki 1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu yasağı kalkacak mı? Hafta içi kısıtlama saatleri 12'ye çekilecek mi?
Yeni dönem için hazırlık yapmak isteyen ve bunu heyecanla bekleyen esnaf, heyecanla genelgenin yayınlanmasını bekliyor. Restoran, kafe, eğlence mekanları gibi yerlerin aklında onlarca soru var. "Hangi koşullarda açılacağız? Çalışma saatleri nasıl olacak? Hafta sonlarında yasak kalkacak mı?" diyen restoran, kafe ve eğlence mekanlarının sahipleri, bir an önce sorularına cevap bulmak istiyor.
MEKANLAR 12'YE KADAR AÇIK OLACAK MI?
Genelgenin erken yayımlanmasının çok mühim olduğunu anlatan esnaflar, "Genelge yayımlanmadıkça türlü dedikodular çıkıyor. Kimi yasaklar kalkacak, mekanlar 12'ye kadar açık olacak diyor kimi akşam 19 yasağı 21'e uzatılacak. 1 Haziran'da yasakların devam edeceğini söyleyip moral bozanlar dahi var. Yani şu an inanılmaz bilgi kirliliği var. Biz en yetkili ağızdan en doğru yanıtları almak istiyoruz. Lütfen bizi bu belirsizlikten kurtarın.
TALEBİMİZ SAAT SINIRININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer, çok belirsiz bir süreç yaşandığını belirterek, bu durumun sektörü çok yorduğunu söyledi. "Belirsizlik en kötü şey" diyen Demirer, şöyle devam etti: "Bu dönemde en net öğrendiğimiz şey 1 Haziran'da açılışa izin verileceği yönünde. Ancak hangi şartlarla olacak bilmiyoruz. Bizim talebimiz akşam saat sınırı kalkması yönünde. Konuyla ilgili talebimizi Turizm Bakanlığı'ndaki yetkililere ilettik. Onlar da bize hak veriyor. Ancak kararı Turizm Bakanlığı vermiyor. Bilim Kurulu'nda ise farklı sesler yükseliyor. Bir üye 'evlerde bulaş artıyor, insanlar açık havaya çıksın' derken bir başka üye saat sınırının 19'dan 21'e esnetilerek sürmesi gerektiğini söylüyor. Biz tabi ki bunu istemiyoruz.
AÇIK ALANLAR YÜZDE YÜZ KAPASİTE İLE ÇALIŞSIN
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün gözünün kulağının genelde olduğunu söyledi. "Yetkili isimlere ulaşıp genelgenin bir an önce yayımlanması isteğimizi yeniledik. Ancak hala bir ses yok" diyen Bingöl, sektörün açılış için çok heyecanlı olduğunu kaydetti. Sektörün beklenti ve taleplerini yineleyen Bingöl, "1 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kapasite sınırının kaldırılmasını bekliyoruz. Açık alanlar yüzde 100 kapasiteyle çalışabilmeli. İlla ki sınır olması gerekiyorsa kapalı alanda yüzde 50 kapasiteye razıyız ama açık alanda bu sınırın kalkması gerekiyor. Yine aynı şekilde saat sınır ve hafta sonu sınırlarının da kalkmasını talep ediyoruz. Sektörümüz yeni dönem için çok heyecanlı."
ETKİNLİK SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ GENELGEDE
Yeni dönem için genelgeyi uzun süredir iş yapamayan, düğün, fuar, toplantı gibi etkinlikleri düzenleyen organizasyon şirketleri de dört gözle bekliyor. Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt, Bir an önce işlerimizi yapabilmek istiyoruz. Ancak 1 Haziran'da izin çıkacak mı bilmiyoruz. İzin çıkacaksa koşullar ne olacak? Hangi şartlar altında çalışmamıza izin verilecek? Aklımızda onlarca soru var ancak çok büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız" dedi.
DÜĞÜNLER DE BEKLEMEDE
Sadece kendilerinin değil etkinlik yapacak herkesin bu soruları sorduğunu anlatan Kurt, "Düğün yapmak isteyen çiftler, fuar şirketleri, büyük şirketler… Hemen herkes bir belirsizliğin içinde. Acilen sorularımıza yanıt verilmeli. Bu sektörlerde binlerce kişi çalışıyor. Nitelikli istihdamımızı korumak için ayakta kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.
İllerin 15-21 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, yüksekten aza doğru şöyle sıralandı:
"Gümüşhane 163,72, Erzurum 151,40, Bolu 139,14, Kütahya 134,91, Kars 134,77, Kocaeli 130,73, Zonguldak 129,90, İstanbul 123,88, Bilecik 123,45, Ankara 123,02, Ağrı 122,52, Eskişehir 120,72, Rize 119,64, Kayseri 118,82, Düzce 118,02, Ordu 117,28, Tokat 112,90, Ardahan 110,23, Kırklareli 108,64, Niğde 106,61, Isparta 105,38, Sivas 102,38, Kastamonu 99,10,
Çorum 99,03, Samsun 97,19, Çankırı 97,18, Burdur 96,97, Bitlis 96,58, Kırıkkale 94,37, Konya 94,31, Sakarya 94,28, Trabzon 93,73, Erzincan 92,56, Tekirdağ 90,84, Malatya 90,06, Yozgat 88,29, Balıkesir 86,35, Kırşehir 84,76, Giresun 84,69, Bartın 83,43, Afyonkarahisar 82,64, Tunceli 80,29, Bursa 80,28, Amasya 79,29, Artvin 74,93, Nevşehir 74,76, Karabük 73,48,
Denizli 73,2, Çanakkale 72,75, İzmir 72,75, Karaman 72,57, Gaziantep 67,06, Bayburt 65,93, Bingöl 65,66, Uşak 64,69, Batman 64,16, Diyarbakır 62,74, Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Manisa 60,59, Aksaray 58,86, Hakkari 56,68,
Muğla 56,26, Sinop 51,28, Van 50,72, Şanlıurfa 50,68, Iğdır 50,67, Kilis 50,42, Mardin 49,84, Yalova 48,54, Antalya 47,01, Muş 41,84, Adıyaman 40,32, Kahramanmaraş 35,95, Şırnak 35,15, Siirt 34,13, Mersin 33,55, Aydın 31,10, Adana 18,90, Hatay 16,69, Osmaniye 15,68"
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