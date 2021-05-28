Son dakika: "Vaka sayımız çok azaldı" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu tarih verdi!

"AŞIYA TALEP ARTTI, HAZIRLIKIYIZ"

Aşılama bittikten sonra daha rahat edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Bazen eleştiri de olacaktır, biz bunları göz almış durumdayız. Ama Türkiye sağlık hizmetleri anlamında en iyisini sunabildiğini gösterdi. Sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Bilim ve teknoloji anlamında da kendimizi daha da geliştireceğiz. 1 Haziran'dan sonrası için her türlü hazırlığımız var. Aşıyla ilgili de hazırlığımızı yaptık. İnsanları aşı olmaları için bekliyoruz. Aşıya olan talep de arttı. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz" diye konuştu.

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