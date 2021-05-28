Son dakika: "Vaka sayımız çok azaldı" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu tarih verdi!
Son dakika haberine göre Türkiye’nin sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini dile getirdi. İstanbul'da aşıya olan talebin artığına dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Hastanelerimizde de sorun yok. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız. Böylece, haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini düşünüyorum" dedi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nin açılışına katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki vaka ve aşı oranındaki son durumu değerlendirdi.
İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI DÜŞTÜ
Kovid-19 ile ilgili başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumun uyumu, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle şu anda vaka sayılarımız çok azaldı.
Devam etmesi için herkesin farkındalığını koruyarak uyumlu olması gerekiyor. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız" diye konuştu.
"HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS RAHAT GEÇECEK"
Süreçte emeği olanlara teşekkür eden Prof. Dr. Memişoğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğini, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum. Topluma, sağlık çalışanlarına, kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Süreci büyük bir özveriyle yönettik. Yönetmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"HASTANELERDE BİR SORUN YOK"
Salgın azaldığını ama bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bitmesi için de aşıyı, sosyal mesafeyi ve farkındalığı devam ettirmeliyiz. İstanbul'da vaka sayılarımız çok azaldı. Böyle devam edeceğiz, hastanelerimizde de sorun yok, normal işleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.
"AŞIYA TALEP ARTTI, HAZIRLIKIYIZ"
Aşılama bittikten sonra daha rahat edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Bazen eleştiri de olacaktır, biz bunları göz almış durumdayız. Ama Türkiye sağlık hizmetleri anlamında en iyisini sunabildiğini gösterdi. Sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Bilim ve teknoloji anlamında da kendimizi daha da geliştireceğiz. 1 Haziran'dan sonrası için her türlü hazırlığımız var. Aşıyla ilgili de hazırlığımızı yaptık. İnsanları aşı olmaları için bekliyoruz. Aşıya olan talep de arttı. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
- ATA AÖF online final sınavı giriş: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 final sınavı ne zaman bitiyor?
- Taksim Camii açılışı saat kaçta? 28 Mayıs Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim Camii'nde Cuma namazı kılınacak mı?
- Diyanet Cuma hutbesi 28 Mayıs: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe tam metni...
- KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
- KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...
- KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?
- KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- KPSS başvuru başladı mı, ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı nedir? Başvuru ücreti ne kadar 2021?
- Kritik tarih için ipucu! Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor?