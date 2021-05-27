Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda...

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yassıada'nın öne Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır. Darbeler silsilesinin ilki olan 19630 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır.

Hatta son emekli amiraller bildirisinde sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Sadece darbeciler değil onları teşvik eden siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Monşerler de var. Hep birlikte çalıştılar. Bu zihniyet ülkeyi meşru iktidarla eğil vesayet araçları ile yönetmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Namlı 27 Mayısçılar yıllar sonra verdikleri röportajlarda kendilerini CHP yöneticileri ile bu partinin desteklediği dergilerin kışkırttığını açıkça itiraf etmiştir. İnönü'nün darbeden önce TBMM'de yaptığı bir konuşmayı paylaşmak istiyorum. ''Buraya gelirken Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı gördüm. Korktuğunuzu ispat etmek için sizee teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin, bakalım emrinize itaat edecek mi? Ben binbaşıyı çağırayım, Meclis'i feshettireyim, bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız.''

BİZ BU YOLA ÇIKARKEN KEFENİMİZİ GİYİP DE ÇIKTIK

Biz bu üslubu CHP'nin yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz. AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek ii 'sakın ha' naraları atanlar yine bunlardır. FETÖ'cülerin montaj ürünü kasetlerle Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardır. Bizi indirmekten söz edenler yine bunlardır. Bir kaç hafta önce bizi merhum Menderes'in akibeti ile tehdit edenler yine bunlardır. Darbe iması le yürütüle kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip de çıktık. Darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin genlerine işlemiştir. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri ola Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile önemli bir adım atık ve çok rahatsız oldular. Yeni anayasa ile bu adımı kalıcı hale getireceğiz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'deki gelişmeyi sayın Genel Başkan'dan aldım. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu iliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti. Kendilerine sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla Meclis'te kabul ettirip milletimizin takdirine sunarsak çok çok güzel olacaktır.