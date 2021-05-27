Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen eski ismiyle Yassıada’da gerçekleşiyor. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Sıkıştıklarında darbecilere selam durmaya yöneliyorlar. Biz yola çıkarken kefenimizi giyip çıktık, bilmiyorlar. Onlar bunun farkında değil." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Yalanları sürekli tekrar etme stratejisini uyguluyorlar." ifadeleriyle CHP'ye sert çıktı. CHP'nin HDP'ye bakanlık teklifi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bundan daha büyük bir zillet olabilir mi?" dedi. Başkan Erdoğan, "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." diyerek müjdeyi verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda...
Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Yassıada'nın öne Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır. Darbeler silsilesinin ilki olan 19630 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır.
Hatta son emekli amiraller bildirisinde sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Sadece darbeciler değil onları teşvik eden siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Monşerler de var. Hep birlikte çalıştılar. Bu zihniyet ülkeyi meşru iktidarla eğil vesayet araçları ile yönetmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Namlı 27 Mayısçılar yıllar sonra verdikleri röportajlarda kendilerini CHP yöneticileri ile bu partinin desteklediği dergilerin kışkırttığını açıkça itiraf etmiştir. İnönü'nün darbeden önce TBMM'de yaptığı bir konuşmayı paylaşmak istiyorum. ''Buraya gelirken Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı gördüm. Korktuğunuzu ispat etmek için sizee teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin, bakalım emrinize itaat edecek mi? Ben binbaşıyı çağırayım, Meclis'i feshettireyim, bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız.''
BİZ BU YOLA ÇIKARKEN KEFENİMİZİ GİYİP DE ÇIKTIK
Biz bu üslubu CHP'nin yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz. AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek ii 'sakın ha' naraları atanlar yine bunlardır. FETÖ'cülerin montaj ürünü kasetlerle Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardır. Bizi indirmekten söz edenler yine bunlardır. Bir kaç hafta önce bizi merhum Menderes'in akibeti ile tehdit edenler yine bunlardır. Darbe iması le yürütüle kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyip de çıktık. Darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin genlerine işlemiştir. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından biri ola Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile önemli bir adım atık ve çok rahatsız oldular. Yeni anayasa ile bu adımı kalıcı hale getireceğiz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'deki gelişmeyi sayın Genel Başkan'dan aldım. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu iliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti. Kendilerine sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla Meclis'te kabul ettirip milletimizin takdirine sunarsak çok çok güzel olacaktır.
DARBE SOPASINI PEŞİNEN GÖSTERMİŞTİR
Ülkemizde ne zaman demokrasi güçlenmişse darbeci siyasi zihniyetler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten de çekinmemişlerdir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki kalkınma hamleleri tek parti döneminde mevcut fabrikaların kapatıldığı bir hüsrana dönüşmüştür. Bizzat İnönü 1946 seçimleri öncesinde ''Ben ihtilalci ve kuvayi milliyeci İsmet'im. Muvaffak olamazsak eski usulde devam ederiz'' diyerek darbe sopasını peşinen göstermiştir.
AK Parti tıpkı Demokrat Parti gibi iş başına geldiğinde hemen demokrasi ve kalkınma atılımını kaldığı yerden yeniden başlatmıştır. CHP zihniyeti işte buradan İmralı'ya idam fezlekesi hazırladı, onu icra etti. Biz ise bu adada demokrasi ve özgürlükler çağrısını yapıyoruz. CHP zihniyetinin özgürlükle, demokrasiyle yakından uzaktan alakası yoktur.
YALAN VE İFTİRADA VİTES YÜKSELTTİLER
Geçmişte kartvizitle memur alındığında sözlü talimatla ihale verildiğine dair nice yalanı ardı ardına sıralamışlardır. Son dönemde yalan ve iftirada vitesi yükselttiler. 128 milyar dolardan son günlerdeki iddialara kadar yalanları sürekli tekrar etme stratejisi devam etmektedir. Bunların siyaset adına heybelerinde başka hiçbir malzeme yok. Yalan ve iftira siyaseti en kolay iştir. Kendi genel başkanını da böyle aldatmadı mı? 'Aday değilim' dedi, ertesi sabah aday oldu. Bunları iyi tanımak lazım. Bunların oyununa gelmemek gerekir. Dışardan bir merkezden bu iş yönetiliyor.
CHP Genel Başkanının Millet İttifakı olarak adlandırılan oluşumu bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkıldığını, bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu görüyorsunuz. Bir deniz albayının PKK ile iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi? Sen bu ülkenin ordusunda albay olarak görev yapacaksın sonra da gelip böyle rahat rahat 'Ne olacak? Normaldir. Vekil, onlar da bakanlık görevi alabilir' diyeceksin. Bu mesele karakter meselesidir. Karakterde, cibilliyette bir sıkıntı varsa ona bir şey diyemem. CHP işte bu yüzden girdiği her seçimi kaybediyor. Oy oranını yüzde 25'lik bir oranın üstüne taşıyamıyor. Faşistliği ile beceriksizliği ile, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşü ile CHP apaçık ortadadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Banka kredi faiz oranları son dakika: 27 Mayıs Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama
- KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
- LGS ertelenecek mi, iptal mi? 2021 LGS sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte MEB takvimi!
- Türkiye Azerbaycan milli maçı saat kaçta? 2021 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Instagram beğeni gizleme aktif oldu! Instagram beğenme sayısını gizleme nereden, nasıl yapılır?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 MEB LGS sınav giriş belgesi ne zaman, nereden açıklanacak?
- e-Okul ile LGS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınacak? MEB açıkladı!
- MEB son dakika: Okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak?
- A101 27 Mayıs 2021 kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Birçok kategoride dev indirim
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...
- Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...