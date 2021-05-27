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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı

Son dakika haberine göre Sözcüsü , "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 27 Mayıs mesajı: Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."

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