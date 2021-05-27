Etkisiz hale getirilen gri listedeki terörist köylü kılığına girdi ama MİT'ten kaçamadı

MİT'in yerel saha istihbaratıyla adım adım izlediği dört teröristin tedavi olmak için Duhok'taki Özel bir hastaneye Irak vatandaşı gibi farklı kimlikle kayıt yaptırarak yatış yaptıkları tespit edildi. Tedavileri tamamlanan teröristler, keşif uçuşlarının olmadığı 20 Mayıs günü yine sivil kıyafetlerle iki sivil araçla tekrar Duhok'tan çıkış yaparak Gara Dağına gitmek için harekete geçti.