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Etkisiz hale getirilen gri listedeki terörist köylü kılığına girdi ama MİT'ten kaçamadı

'ta sivillerin arasına karışarak kendilerini gizleyen ikisi üst düzey 4 PKK'lı teröristten birinin 500 bin liralık “Gri” listede aranan olduğu tespit edildi. Teröristlerin hastalanıp ’dan bir köye geldikleri ve 'ta özel bir hastanede tedavi olduktan sonra tekrar Gara'ya dönerken tarafından adım adım izlendiği öğrenildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Etkisiz hale getirilen gri listedeki terörist köylü kılığına girdi ama MİT'ten kaçamadı

'ın kenti yakınlarında ikisi üst düzey 4 teröristin öldürüldüğü nefes kesen nokta operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. 'nın görüntüleriyle birlikte öldürüldüğünü duyurduğu 4 teröristten birinin en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan kod adlı olduğu öğrenildi.

Diğer teröristlerin de kimlikleri belli oldu: Dağı Meyroke Kampı lojistik sorumlusu kod adlı , Gara Dağı cephane ve mühimmat sorumlusu Şoreş kod adlı ile uyruklu Dara kod adlı Babek Ebdiselendeci.

HASTANEDEN ÇIKINCA ADIM ADIM İZLENDİLER

İkisi yaralı, ikisi de farklı sağlık sorunları yaşayan dört teröristin 3 Mayıs günü köylü kılığına girip Gara Dağından Çemrebotki Köyüne sivil kıyafetlerle geldikleri, buradan da sivil araçlarla Duhok'a gittikleri belirlendi.

'in yerel saha istihbaratıyla adım adım izlediği dört teröristin tedavi olmak için Duhok'taki Özel bir hastaneye Irak vatandaşı gibi farklı kimlikle kayıt yaptırarak yatış yaptıkları tespit edildi. Tedavileri tamamlanan teröristler, keşif uçuşlarının olmadığı 20 Mayıs günü yine sivil kıyafetlerle iki sivil araçla tekrar Duhok'tan çıkış yaparak Gara Dağına gitmek için harekete geçti.

ARAÇ DEĞİŞTİRİP GARA'YA GİDECEKLERDİ

Hastaneden çıkış yaptıktan sonra MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal Analiz Başkanlığının yürüttüğü teknik ve fiziki takiple teröristler adım adım, saniye saniye İnsansız Hava Aracıyla izlendi. Duhok'un ve Kanimasi İlçeleri arasında kalan Mangişke Köyünde dikkat çekmemek için araç değiştirip Irak plakalı iki sivil zırhlı arazi aracına binen teröristler Gara Dağına geçiş yapmak için hareket etti.

Araçların bölge halkının da yaşadığı yerleşim alanından uzaklaşması beklendi. Gara eteklerindeki bir vadideki patika yolda ilerleyen araç havadan tek atışlık akıllı güdümlü mühimmatla vuruldu. Dört terörist de olay yerinde ölürken, alev alan araçlar hurda yığınına döndü.

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