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Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı: 27 Mayıs’ın başaktörü İnönü’dür

Başbakan Adnan Menderesi’in can verdiği üzerinden tam 61 yıl geçti ancak bıraktığı derin yara hâlâ kapanmadı. Dönemin Cumhurbaşkanı 'ın kızı yaşadıklarını anlattı. Nilüfer Bayar Gürsoy , “CHP lideri bizzat darbenin başaktörüdür. 27 Mayıs'tan bir yıl önce, Yassıada'nın DP'lilerin kapatılacağı bir yer olarak belirlenmesinden, DP'de çalışanların tespitinde CHP'lileri görevlendirmesine kadar darbenin hazırlanmasında faaldir.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı: 27 Mayıs’ın başaktörü İnönü’dür

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen üzerinden tam 61 yıl geçti ancak bıraktığı derin yara hâlâ kapanmadı.

Darbeciler, bir yandan Türkiye'yi kendi seçilmiş başbakanını idam eden bir ülke konumuna düşürürken bir yandan da geride gözü yaşlı gönlü yaslı aileler bıraktı.

Dönemin Cumhurbaşkanı 'ın kızı yaşadıkları zulmü anlattı.

CHP DARBENİN KATAR BAŞI

Nilüfer Bayar Gürsoy ( ve Bizler kitabını yazdı): Kurulan 'nde ekseriyeti teşkil ederek 'nın hazırlanmasındaki ağırlığı, CHP'nin darbede başlıca söz sahibi oluşunun delilidir. CHP, katarı çeken lokomotif durumundadır.

CHP lideri bizzat darbenin başaktörüdür. 27 Mayıs'tan bir yıl önce, Yassıada'nın DP'lilerin kapatılacağı bir yer olarak belirlenmesinden, DP'de çalışanların tespitinde CHP'lileri görevlendirmesine kadar darbenin hazırlanmasında faaldir.

TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ

Milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. TSK içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik 'nin, DP'nin "ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koyması ile gerçekleştirilen darbe sonrasında, Başbakan , Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı idam edildi. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamına karar verildiği 'daki Yassıada ise darbenin 60. yıl dönümünde, 'na dönüştürüldü.

27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a 27 MAYIS'TAN 15 TEMMUZ'A

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