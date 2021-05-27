Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı: 27 Mayıs’ın başaktörü İnönü’dür
Başbakan Adnan Menderesi’in can verdiği 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti ancak bıraktığı derin yara hâlâ kapanmadı. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Bayar Gürsoy yaşadıklarını anlattı. Nilüfer Bayar Gürsoy , “CHP lideri İsmet İnönü bizzat darbenin başaktörüdür. 27 Mayıs'tan bir yıl önce, Yassıada'nın DP'lilerin kapatılacağı bir yer olarak belirlenmesinden, DP'de çalışanların tespitinde CHP'lileri görevlendirmesine kadar darbenin hazırlanmasında faaldir.” ifadelerini kullandı.
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti ancak bıraktığı derin yara hâlâ kapanmadı.
Darbeciler, bir yandan Türkiye'yi kendi seçilmiş başbakanını idam eden bir ülke konumuna düşürürken bir yandan da geride gözü yaşlı gönlü yaslı aileler bıraktı.
Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Bayar Gürsoy yaşadıkları zulmü anlattı.
CHP DARBENİN KATAR BAŞI
Nilüfer Bayar Gürsoy (27 Mayıs Darbesi ve Bizler kitabını yazdı): Kurulan Temsilciler Meclisi'nde ekseriyeti teşkil ederek 27 Mayıs Anayasası'nın hazırlanmasındaki ağırlığı, CHP'nin darbede başlıca söz sahibi oluşunun delilidir. CHP, katarı çeken lokomotif durumundadır.
CHP lideri İsmet İnönü bizzat darbenin başaktörüdür. 27 Mayıs'tan bir yıl önce, Yassıada'nın DP'lilerin kapatılacağı bir yer olarak belirlenmesinden, DP'de çalışanların tespitinde CHP'lileri görevlendirmesine kadar darbenin hazırlanmasında faaldir.
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ
Milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. TSK içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi'nin, DP'nin "ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koyması ile gerçekleştirilen darbe sonrasında, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamına karar verildiği Marmara'daki Yassıada ise darbenin 60. yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Okullarda telafi eğitim zorunlu mu? 2021 telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak? Hangi sınıflara olacak?
- A101 27 Mayıs 2021 kataloğu: Bu hafta A101'de hangi ürünler var? Birçok kategoride dev indirim
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Cumartesi ve Pazar günü yasakları kalkacak mı? 1 Haziran...
- Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tarihleri belli mi? Beşiktaş, Galatasaray...
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Hibe desteği IBAN hatası nedir, nasıl düzelir? İşte kritik süreç...
- Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...
- Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...
- 5 yıl vadeli 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Üstelik sıfır faiz fırsatı! Halkbank başvuru şartları...
- Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...
- SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...
- 10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...