Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'den şimdi de hadsiz "darbeci" söylemi!

Başkan Erdoğan'ı işgalci İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'ya benzeterek tepkileri üzerine çeken İP Genel Başkanı Meral Akşener, şimdi de "darbeci" göndermesinde bulundu. Akşener, 2017'de referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için "15 Temmuz" benzetmesi yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan için "Netanyahu" benzetmesi yapan Akşener, skandallarına bir yenisini daha ekledi.







KATİLDEN SONRA ŞİMDİ DE "DARBECİ" BENZETMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aynı kefeye koydu. Akşener, "Vesayetler gördük, muhrıtalar aldık, darbeler yaşadık. Sondan bir önceki 2016 yılında yaşadığımız FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimiydi. Sonuncusu ise 2017 yılındaki referandumla geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oldu" dedi.