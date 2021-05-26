HDP'li Yaşar Akkuş terör örgütü üyesi olmaktan hapis cezasına çarptırıldı!
Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İşte detaylar...
Iğdır'ın eski HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'a silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Iğdır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkuş, bugün 8'inci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı.
Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi.
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