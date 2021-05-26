HDP'li Yaşar Akkuş terör örgütü üyesi olmaktan hapis cezasına çarptırıldı!

Iğdır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkuş, bugün 8'inci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı.