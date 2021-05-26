AK Partili vekile 'köpek' diyerek hakaret eden kadına verilen beraat kararı bozuldu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a “köpek” diyerek hakaret eden Menşure Sütlüeroğlu hakkında verilen beraat kararını bozdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan yaptığı açıklamada "Adalet yerini bulur" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla'nın Menşure Sütlüeroğlu hakkında verdiği beraat kararı bozdu. Daire; Cumhuriyet savcısının istinaf istemlerinin yerinde görüldüğünü, hükmün incelenmeksizin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-f maddesi uyarınca bozulmasına karar verdi.
KAN: "ADALET YERİNİ BULUR..."
AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan; "Ocak ayında çok çirkin hakaretlerde bulunan kişi için hukukumuzu sabote edercesine verilen skandal beraat kararının istinafa başvurumuz sonrası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23.Ceza Dairesi tarafından bozulması, adalet sistemimizin duyarlı bir şekilde işlediğini göstermiştir. Adalet yerini bulur" dedi.
KÖPEK DEMEK HAKARET SAYILMAZMIŞ!
Menşure Sütlüeroğlu isimli vatandaş, 2019 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın paylamışına cevap vermiş ve "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" iddiasında bulunmuştu.
Menşure Sütlüeroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2019 yılında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında "hakaret" suçu kapsamında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Menşure Sütlüeroğlu savunmasında, adına açılmış başka bir sosyal medya hesabından paylaşımın yapıldığını, kendisinin böyle bir paylaşımda bulunmadığını iddia etti. Yapılan incelemelerde hakaret paylaşımın Menşure Sütlüeroğlu'nun hesabından yapıldığı tespit edildi.
HAKARET UNSURU YOKMUŞ
İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı iddiasıyla sanık Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı verdi.
Mahkeme, "köpek gibi havlayanların dili dibine giriyor' şeklindeki sözlerin, hakaret unsuru taşımadığını savundu. Kararda, köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpeklerin de diğer hayvanlardan farkı bulunmadığı, insanların sevimli dostları olduğu iddia edildi.
Kararda, 'köpek' demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği gibi skandal bir ifade de kullanılırken, Kavakcı'nın onur, şeref ve haysiyetini rencide edici nitelikte olmayıp, argo, kaba söz ve hitap tarzı olarak değerlendirilmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.
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