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El Nusra soruşturmasında flaş gelişme: 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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El Nusra soruşturmasında flaş gelişme: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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