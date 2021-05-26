Son dakika: BioNTech'te sevkiyat başladı
Son dakika haberine göre... Anlaşması yapılan 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.
Son dakika haberine göre... Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı.
Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.
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