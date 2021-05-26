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Son dakika: BioNTech'te sevkiyat başladı

Son dakika haberine göre... Anlaşması yapılan 120 milyon doz aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak 'ya indi. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: BioNTech'te sevkiyat başladı

Son dakika haberine göre... Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı.

Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

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