Son dakika: BioNTech'te sevkiyat başladı

Son dakika haberine göre... Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı.

Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

Ayrıntılar geliyor...