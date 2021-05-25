Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Polonyalı Bakan Blaszczak: SİHA'ların büyük katkısı olacak



Polonya askerinin Türkiye'deki bazı NATO komutanlıklarında, Türk askerinin de Polonya'daki bazı NATO birimlerinde görev yaptığını aktaran Blaszczak, şunları söyledi:



"Yakın zamanda Türk askeri birliği Polonya'da hava polisliği görevine başlayacak. Görüşmelerimizde hem ülkelerimize hem de tüm NATO ittifakına karşı tehditlere yönelik neler yapabileceğimizi de ele aldık. Görüşmelerin neticesinde bir katkımız olacaktır, zaten hedefimiz de budur. Dün Bayraktar insansız hava araçlarını satın almak konusunda sözleşme imzaladığımız için çok memnunum. Bu SİHA'lar çok iyi. En önemlisi de bunlar denenmiş ve başarısı kanıtlanmış sistemlerdir. Polonya savunma sistemine çok büyük katkıları olacağından eminim. Gerçek bir silah ve gerçek mühimmat taşıyan ve hedefi vurabilen bir silahtır. Önemli olan ise askeri olarak denenmiş ve kendini kanıtlamıştır. SİHA'ların alımı konusunda 6'şar 4 takım halinde toplam 24 adet için anlaşma imzalandı. Bunlar sadece boş ekipman değil, mühimmatları, lojistik destek ve personelin eğitimi dahil. Ayrıca bugünkü ve dünkü görüşmeler sırasında diğer askeri teçhizatın alımı konusunda da potansiyellerimizi değerlendirdik ve bu konuda yapabileceklerimizin olduğunu tespit ettik."