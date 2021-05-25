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Son dakika: AK Parti MYK'da gündem yeni seçim kanunu! İşte yeni seçim barajı ve kurallar

Son dakika haberine göre Başkan başkanlığında yarın toplanacak  Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığındaki komisyonun çalışmasını yürüttüğü ve Siyasi Partiler yasalarında değişiklik öngören taslak metni ele alınacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika: AK Parti MYK'da gündem yeni seçim kanunu! İşte yeni seçim barajı ve kurallar

Başkan başkanlığında yarın toplanacak 'nda (MYK) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığındaki komisyonun çalışmasını yürüttüğü ve Siyasi Partiler yasalarında değişiklik öngören taslak metni ele alınacak. İşte yeni seçim kanunu gündemi ve yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin edinilen bilgiler...

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 7 ÖNE ÇIKTI
'ni daha da güçlendirecek olan taslakta yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7 olması öngörülüyor. İttifaklar için baraj olması konuları da MYK'da netleştirilecek.

HER 5-7 VEKİLE BİR BÖLGE
Taslak metinde her seçim çevresine 5 veya 7 milletvekili düşecek şekilde daraltılmış bölge modeli düşünülüyor. Buna göre 2018'de illerin milletvekili sayılarına göre yapılan hesaplamada, şu anda 87 olan seçim bölgesi, 5 milletvekiline bir bölge olması halinde 131 seçim bölgesine, 7 milletvekili olduğunda ise 124 seçim bölgesine yükselmiş olacak.

Siyasi partilere hazine yardımı koşullara bağlanacak. Milletvekili seçimlerinde en az yüzde 3 oy şartının da yüzde 5-7'ye yükseltilmesi gündemde. çalışmasını tamamladıktan sonra ile paylaşacak. çalışmaya son şeklini verdikten sonra teklif 'e sunulacak.

Yüzde onluk seçim barajı kalkacak mı? YÜZDE ONLUK SEÇİM BARAJI KALKACAK MI?

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