Son dakika: AK Parti MYK'da gündem yeni seçim kanunu! İşte yeni seçim barajı ve kurallar

HER 5-7 VEKİLE BİR BÖLGE

Taslak metinde her seçim çevresine 5 veya 7 milletvekili düşecek şekilde daraltılmış bölge modeli düşünülüyor. Buna göre 2018'de illerin milletvekili sayılarına göre yapılan hesaplamada, şu anda 87 olan seçim bölgesi, 5 milletvekiline bir bölge olması halinde 131 seçim bölgesine, 7 milletvekili olduğunda ise 124 seçim bölgesine yükselmiş olacak.