Son dakika | Interpol’ün Türkiye şubesi ilk 10'da! Dikkat çeken başarı

İnterpol, 194 üye ülke ile 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'i geçti. İnterpol, Dubai'de yapmayı planladığı genel kurulu Covid-19 salgınının artması ve yeterli tedbirler alınmadığı gerekçesiyle iptal etti. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Batılı ülkelerin muhalefetine rağmen oy çokluğuyla Türkiye tercih edildi. Türkiye, İnterpol Genel Kurulu'na 1955 ve 1996 yıllarının ardından 3'üncü kez ev sahipliği yapacak. Organizasyon İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 20-25 Kasım'da gerçekleşecek. 194 ülkenin üst düzey temsilcileri katılacak

Genel kurula katılacaklara güvence ve muafiyetler veren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Genel kurula katılacaklar her türlü karantina tedbiri ve hukuki süreçten muaf olacak. İnterpol dokümanlarının dokunulmazlığı yasa teklifiyle garanti altına alınacak. Katılımcıların kişisel bagajlarına el konması da söz konusu olmayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan yasa teklifine göre, toplantıya katılacaklardan vize ücreti alınmayacak. Katılımcılar hukuki süreç ve sivil, idari ve cezai konularda hukuki sürecin yürütülmesi muafiyetinden de faydalanacak.