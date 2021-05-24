Son dakika | Interpol’ün Türkiye şubesi ilk 10'da! Dikkat çeken başarı
Dünyada yıldızı parlayan Interpol’ün Türkiye şubesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası operasyonlarla azılı suçlulara dünyayı dar eden Türk Interpolü’nün başarısı, teşkilatın Genel Kurul toplantısı için Türkiye’yi seçmesini beraberinde getirdi.
Dünyanın en büyük Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan İnterpol, kapılarını SABAH'a açtı. 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle İnterpol'e üye ülkeler evlerinde hizmet verirken Türk İnterpol'ü 88 suçluyu Türkiye'ye getirdi. İnterpol, Kasım'da gerçekleşecek olan ve dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen İnterpol Genel Kurulu için Türkiye'yi seçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan genel kurulda Türkiye, FETÖ-PDY olmak üzere PKK/KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelesi ve bu konulardaki görüşlerini katılımcılara en üst düzeyde aktaracak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Dairesi Başkanlığı, gerçekleşecek olan İnterpol Genel Kurulu öncesi kapılarını SABAH'a açtı. İşte son dakika haberinin detayları:
İnterpol, 194 üye ülke ile 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler'i geçti. İnterpol, Dubai'de yapmayı planladığı genel kurulu Covid-19 salgınının artması ve yeterli tedbirler alınmadığı gerekçesiyle iptal etti. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Batılı ülkelerin muhalefetine rağmen oy çokluğuyla Türkiye tercih edildi. Türkiye, İnterpol Genel Kurulu'na 1955 ve 1996 yıllarının ardından 3'üncü kez ev sahipliği yapacak. Organizasyon İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 20-25 Kasım'da gerçekleşecek. 194 ülkenin üst düzey temsilcileri katılacak
Genel kurula katılacaklara güvence ve muafiyetler veren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Genel kurula katılacaklar her türlü karantina tedbiri ve hukuki süreçten muaf olacak. İnterpol dokümanlarının dokunulmazlığı yasa teklifiyle garanti altına alınacak. Katılımcıların kişisel bagajlarına el konması da söz konusu olmayacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan yasa teklifine göre, toplantıya katılacaklardan vize ücreti alınmayacak. Katılımcılar hukuki süreç ve sivil, idari ve cezai konularda hukuki sürecin yürütülmesi muafiyetinden de faydalanacak.
1YILDA 88 SUÇLUYA YURTDIŞI OPERASYONU
EGM İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek SABAH'a konuştu:
Uluslararası arama bültenleri, üye ülkelerin talepleri üzerine genel sekreterlik tarafından çıkarılmakta ve ortak veri sistemleri üzerinden paylaşılmaktadır. İnterpol farklı işlevlere sahip kırmızı, mavi, yeşil, sarı siyah, turuncu ve mor bültenler yayınlıyor. Bu bültenlerin dışında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özel bültenleri de İnterpol tarafından çıkarılıyor.
İnterpol gelişen bilişim teknolojilerine uygun olarak kendisini yeniliyor. Üye 194 ülkeden sağladığı bilgilerle, 18 farklı veri tabanı oluşturuldu. Milyonlarca bilgiyi barındıran İnterpol veri tabanları, suçlulara ait kimlik bilgileri ve parmak izlerinin yanı sıra; çalıntı eşyalar, pasaportlar; her türlü deniz, hava, kara taşıtları ve silahlara ait bilgileri içeriyor. 2020 yılı itibariyle 18 veri tabanında 113 milyon veri bulunurken günlük ise 9 milyon arama yapılıyor. Türk İnterpol'ü 194 üye ülke arasında gerek personel sayısı gerekse 200 bin gelen giden evrak hacmiyle ilk on sırada yer alıyor.
Covid-19 nedeniyle 2020'de dünya İnterpol'leri evlerinden çalışırken Türk İnterpol'ü suçla mücadelede hız kesmedi. Gürcistan'dan 27, Almanya'dan 10, Fransa'dan 3, ABD ve Rusya'dan 1'er suçlu gibi çok sayıda ülkeden, terör, uyuşturucu, kaçakçılık, cinayet vb. aranan 88 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. Yine Türkiye'de yakalanan 3 suçlunun iadesi sağlandı.
FİLİSTİN, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE ÜYE...
Filistin, 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasının ardından, uluslararası birçok kuruma üye olma imkanı yakaladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in devlet olarak her platformda desteklenmesi talimatı verdi. Çin'de yapılan 86. İnterpol Genel Kurulu'nda Türkiye'nin yoğun kulis faaliyetleri neticesinde 74 oy olan Filistin devleti üyeliğe halk kazandı.
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