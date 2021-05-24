Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde askerin helikopterden inişi sırasında yaralanan askerin hastaneye sevk edildiğini ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Eyyüp Gergin şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.