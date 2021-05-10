2020 yılının en büyük keşfi! Interpol'ün aradığı 3 bin 300 yıllık yazıt ev inşaatından çıktı

Aynı zamanda taşın diğer yarısını evin neresinde kullandıklarını da anlattı. Gösterdiği yerden taşı özenle söküp müzeye taşıdık. Bu Hitit Luvi hiyeroglif yazılı taş blok olağanüstü önemde bir buluntu.

Büyük olasılıkla Büyük Kral IV. Tudhaliya, M.Ö. 13'üncü yüzyıl, Hitit İmparatorluk Çağı'na tarihleniyor ve Hatti bölgesinin tarihi coğrafyası ve Sarpa Dağı'nda bulunan geyik kültü hakkında önemli bilgiler içerdiğini düşünüyoruz. Bu yazıtlardan çok sayıda yok. O nedenle Hititler dönemine ait bilinmeyenler bu yazıtlar sayesinde gün yüzüne çıkıyor."