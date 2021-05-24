BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapattı





Üç hafta süren hazırlık döneminin ardından tamamlanan projenin yemeiçme ve mekan sponsoru ise BELTUR A.Ş. oldu. Boğazın en şık göründüğü Hıdiv Kasrı'nda defile düzenleyen Çiğdem Akın'ın ise BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın ile evli olduğu ortaya çıktı.