BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapattı
Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki eş-dost-akraba atamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, bir skandal daha ortaya çıktı. BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapattı.
'Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi?' diyen Başkan Ekrem İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu. İBB kuruluşu BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın, Hıdiv Kasrı'nı modacı eşi için kapattı.
Moda tasarımcısı Çiğdem Akın, Sonbahar/Kış 21-22 koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Tanıtım, tarihi Hidiv Kasrı'nda gerçekleşti.
Üç hafta süren hazırlık döneminin ardından tamamlanan projenin yemeiçme ve mekan sponsoru ise BELTUR A.Ş. oldu. Boğazın en şık göründüğü Hıdiv Kasrı'nda defile düzenleyen Çiğdem Akın'ın ise BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın ile evli olduğu ortaya çıktı.
Boğaz'a nazır Hıdiv Kasrı'nda Çiğdem Akın'ın defile düzenlemesine izin veren BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Cenk Akın'ın eşine jest yaptığı anlaşıldı.
Hidiv Kasrı'nı kiralamak isteyen herhangi bir vatandaşın çeşitli prosedürleri yerine getirmesini isteyen BELTUR'un Genel Müdürü Cenk Akın'ın modacı eşine kasrı özel kapatması; kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
Çiğdem Akın "NOBODY KNOWS" moda filmi projesinin yeme-içme ve mekan sponsoru ise BELTUR'du.
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