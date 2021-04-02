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Son dakika: Interpol tarafından aranıyordu! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Son dakika haberine göre İnterpol tarafından çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, 'nda yakalandı. Yurda giriş için pasaport kontrol noktası gelen R.A'nın "basit yaralama, hakaret, tehdit, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından arandığı belirlendi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: Interpol tarafından aranıyordu! İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şüpheli R.A, 31 Mart saat 23.55'te Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yurda giriş için pasaport kontrol noktası gelen R.A'nın "basit yaralama, hakaret, tehdit, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından arandığı belirlendi.

Interpol tarafından da arandığı tespit edilerek, gözaltına alınan R.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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