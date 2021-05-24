Binali Yıldırım'dan son dakika Sedat Peker açıklaması! "Hukuki yollar açık biz de gerekli adımları atacağız"
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu. Binali Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu. Binali Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.
BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt veren Binali Yıldırım, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz." dedi.
Binali Yıldırım, "Ama unutmayalım ki çamur atan önce kendi elleri kirlenir." açıklamasını yaptı.
Yıldırım, "Oğlum Venezuela gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralıkta gitmiştir. Beraberinde de Covid'le mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine de orada test kiti, maske gibi bir malzeme götürüp dağıtılmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Onlarla da birlikte oldu. Sosyal medyada paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. O da gerçek dışıdır. Kendi biletini alıp, kendi imkanlarıyla masraflarını karşılayacak o ziyaret gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.
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