Binali Yıldırım'dan son dakika Sedat Peker açıklaması! "Hukuki yollar açık biz de gerekli adımları atacağız"

Yıldırım, "Oğlum Venezuela gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralıkta gitmiştir. Beraberinde de Covid'le mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine de orada test kiti, maske gibi bir malzeme götürüp dağıtılmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. Onlarla da birlikte oldu. Sosyal medyada paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. O da gerçek dışıdır. Kendi biletini alıp, kendi imkanlarıyla masraflarını karşılayacak o ziyaret gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

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