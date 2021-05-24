Nazif Karaman FETÖ'nün kamikaze saldırılarını A Haber'de değerlendirdi! Uyuyan hücreler devreye mi sokuluyor?

TSK'daki yapılanmanın üstüne gidilmesiyle kripto unsurların deşifre edildiğini aktaran Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman açıklamasında, "Uyuyan hücre, örgüt elemanı olmasına rağmen örgütün hiçbir özelliğini taşımayan örgüte hiç bulaşmamış gibi görünen ancak örgüt tarafından yönlendirilen kişilerdir. Mesela hiç ByLock'cu olmayan, hiçbir FETÖ kurumunda çalışmayan hiçbir FETÖ'cü ile telefon trafiği yapmamış kişilere uyuyan hücre diyebiliriz. TSK'da uyuyan hücrelere yönelik çok büyük bir çalışma var. 5 yılda 29 bin 444 kişi ihraç edildi. 10 bin 678 muvazzaf soruşturmada. İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yoğun çalışmalar var. Bu uyuyan hücrelerin 15 Temmuz gibi bir kalkışmamaya yeltenmemesi için çalışılıyor." ifadelerine yer verdi.