FETÖ'nün kritik ismi Ankara'da yakalandı! Organize Suçlarla Mücadele ekibinden operasyon

BYLOCK ÜZERİNDEN...

Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve FETÖ üyesi firari şüphelilere sahte kimlik düzenlenebilmesi için veri aktarımı sağladığı, ayrıca şüphelilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu saptandı. FETÖ'nün 'Hicret Abisi' olduğu belirlenen İ.D.'nin saklandığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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