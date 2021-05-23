Rize'de vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyareti sırasında, Akşener’e soru soran vatandaşları darp eden İYİ Partililer hakkında Kalkandere Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesine düzenlediği ziyarette vatandaşların sorularıyla zor anlar yaşadı. Akşener'i zorlayan sorulara Akşener'in heyetinde yer alan İYİ Partililer ise; vatandaşları darp etti. Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı, vatandaşları darp eden küfür ve hakaretlerde bulunan İYİ Partililer hakkında soruşturma başlattı.
Akşener'e vatandaşlarca yöneltilen soruların ardından çıkan tartışmada, ilçede esnaflık yapan Hüseyin Yılmaz'a yumruk atılmış, ayrıca küfür ve hakaretler edilmişti. Olayın ardından hastaneye başvuran Yılmaz, darp raporuyla birlikte karakol giderek şikayetçi oldu.
Hüseyin Yılmaz
Kalkandere Cumhuriyet Savcılığına bildirilen şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı. İncelemede Yılmaz'a yumruk atan kişinin İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin olduğu, küfür ve hakaretler eden kişinin ise İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar veren Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Yangel ve Güneyin Erzurum'da ifadeye çağrıldı. Güneyin ve Yangel ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin
Yangel ve Güneyin hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
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