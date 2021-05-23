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Rize'de vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre; Genel Başkanı ’in ziyareti sırasında, Akşener’e soru soran vatandaşları darp eden İYİ Partililer hakkında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Rize'de vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başlatıldı

Genel Başkanı , 'nin ilçesine düzenlediği ziyarette vatandaşların sorularıyla zor anlar yaşadı. Akşener'i zorlayan sorulara Akşener'in heyetinde yer alan İYİ Partililer ise; vatandaşları darp etti. Cumhuriyet Savcılığı, vatandaşları darp eden küfür ve hakaretlerde bulunan İYİ Partililer hakkında soruşturma başlattı.

Akşener'e vatandaşlarca yöneltilen soruların ardından çıkan tartışmada, ilçede esnaflık yapan 'a yumruk atılmış, ayrıca küfür ve hakaretler edilmişti. Olayın ardından hastaneye başvuran Yılmaz, darp raporuyla birlikte karakol giderek şikayetçi oldu.

Hüseyin Yılmaz

Kalkandere Cumhuriyet Savcılığına bildirilen şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı. İncelemede Yılmaz'a yumruk atan kişinin İYİ Parti Yakutiye İlçe Başkanı olduğu, küfür ve hakaretler eden kişinin ise İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar veren Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Yangel ve Güneyin Erzurum'da ifadeye çağrıldı. Güneyin ve Yangel ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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