CHP'nin provokasyonunu çökerten rakamlar! İşte madde madde 'Pandemi' destekleri

Faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere 6 Şubat 2021 tarihli karar ile ciro kaybı desteği ödemeleri yapıldı. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroları 2019'daki cirolarına göre yüzde 50 ve üzerinde azalan işletmelere azalan tutarın yüzde 3'ü esas alınarak verildi.

Destekten, 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalandı.

14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan paket ile iş yeri kira olan esnafa yönelik olarak kira desteği ödemesi başlatıldı. Bu kapsamda 250 milyon TL doğrudan kira desteği verildi. Bu ödemeler Büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL olarak hibe edildi.

14 Aralık 2020'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uygulandı, sonra süre 1 ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı. Bu kapsamda, 160.065 işletmenin başvurusu onaylanmış yaklaşık 250 milyon TL ödeme yapıldı.

14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan paket ile basit usule tabi 806.871 vatandaşa ve kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432.567 esnafa 3 ay süreyle 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

Hibe şeklinde verilen desteklerden; taksi, dolmuş ve otobüs işletmecileri, pazarcılar, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, lokantalar, pastaneler, kadın ve erkek kuaförleri, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin faydalanmasına ve böylece esnafımıza ayda 1 milyar 240 milyon TL olmak üzere yaklaşık 3,7 milyar TL tutarında bir ödeme yapılmasına imkan sağlandı.