Son dakika | İYİ Partililerin Rize'de darp ettiği esnaf konuştu: "O yumruk tüm halkımıza atıldı"

O sırada biz de 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diye karşılık verdik. İYİ Partililer bizi küfür ederek susturmaya başladılar. O anda tanımadığımız ve sonradan tespit edilen İYİ Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güneyin isimli kişi bana bir anda yumruk atarak saldırdı.

Arkasında bulunan İYİ Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel ise küfür ve hakaret etti. O sırada polisler ve korumalar araya girerek beni onların elinden kurtardılar."

Esnafı yumruklayan İYİ Partili Fatih Güneyin