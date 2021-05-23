Son dakika: CHP’li belediyelerde tam gaz satış!

Seçim zamanı verdikleri sözleri yerine getirmek için kadrolarını şişiren ve işçi maaşlarını dahi ödemekte güçlük çeken CHP'li belediyeler, içine düştükleri borç batağından kurtulmak için gözünü mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkullere dikti. İzmir Bayraklı Belediyesi Yamanlar'da, Seferihisar Belediyesi ise Sığacık'ta toplam 3 arsayı daha satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı satış furyası diğer ilçe belediye başkanlarına da sıçradı. İlçe belediye başkanları adeta Soyer'le mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satma yarışına girdi. Ocak ayından bu yana belediyeye ait 100'e yakın gayrimenkulü elden çıkaran Dikili Belediyesi'nden sonra şimdi de satış kervanına CHP'li Bayraklı ve Seferihisar belediyeleri eklendi.